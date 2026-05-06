Lula viaja para primeira reunião com Trump em 2026

Encontro deve ser objetivo, com foco em resultados concretos

RICARDO STUCKERT/PR / BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Presidente Lula encontra Trump em Washington



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou no início da tarde desta quarta-feira (6) rumo a Washington, capital dos EUA. O petista vai se encontrar com o presidente Donald Trump nesta quinta-feira (7). A Casa Branca confirmou a recepção.

O principal interesse de Washington são minerais estratégicos, com destaque para as chamadas terras raras, essenciais para setores como defesa, tecnologia e semicondutores, tema tratado pelos EUA como prioridade de segurança nacional. Trump também deve trazer para a mesa assuntos sensíveis politicamente, como as eleições do Brasil que ocorrem esse ano.

No lado do Itamaraty, o encontro se mostra como uma oportunidade para voltar a debater principalmente as tarifas comerciais impostas por Trump, regulação digital e abertura de setores estratégicos. Seguindo o histórico recente de Lula, a viagem pode ainda representar uma nova chance de recolocação diplomática em cenário global, dialogando com Washington, sem se colocar como automaticamente alinhado aos objetivos Norte Americanos.

A viagem

A chegada de Lula aos EUA está agendada para as 20h10 (de Brasília) desta quarta, na Base Aérea de Andrews, Maryland, estado próximo a Washington, D.C.

Apesar da chegada à noite, a agenda presidencial do brasileiro não inclui compromissos oficiais para a data. As reuniões na Casa Branca não tem horário oficial divulgado, mas só devem acontecer nesta quinta.

Além de Lula, compõem a comitiva brasileira:

Embaixador Mauro Vieira, Ministro das Relações Exteriores Wellington César , Ministro da Justiça e Segurança Pública Dario Durigan, Ministro da Fazenda Márcio Elias Rosa, Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Alexandre Silveira, Ministro de Minas e Energia Andrei Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal

Seguindo o padrão atual da Casa Branca para reuniões bilaterais de alto nível, o encontro deve acontecer sem muita cerimônia, com pouco protocolo, agenda fechada e foco absoluto em resultados concretos. Nessa lógica, a data deve funcionar como um embate entre interesses, com pouca troca de gentilezas.

Essa será a quinta conversa entre os presidentes em seus mandatos. Até então, Lula e Trump se reuniram duas vezes presencialmente, em setembro de 2025 em Nova York e outubro do mesmo ano na capital da Malásia. Por telefone, o petista e o republicano trocaram palavras também em duas ocasiões, outubro e dezembro de 2025, ambas para discutir temas de interesse bilateral. Este será o primeiro encontro entre os líderes em 2026.

No X, o presidente postou foto acompanhado pelo vice, Geraldo Alkmin, em frente ao avião que o leva aos EUA. Na legenda, Lula descreve a viagem como “reunião de trabalho com o presidente Donald Trump”. Ele ainda deseja um bom trabalho ao vice, que assume como presidente interino até seu retorno.