Cotado para deixar o cargo, ministro da Justiça acompanhará Lula em viagem aos EUA

Wellington César deverá compor comitiva em encontro com Trump

Divulgação/MPBA Wellington César Lima e Silva



Em meio a especulações sobre a saída do cargo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, está na lista de nomes que acompanharão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no encontro com o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta quinta-feira (7).

O ministro pode ser substituído pelo atual advogado-geral da União, Jorge Messias, que teve a indicação ao STF rejeitada pelo Congresso. Além disso, Wellington foi alvo de um pedido de impeachment protocolado no dia 22 de abril pelo deputado Federal Hélio Lópes (PL – RJ), por crime de responsabilidade, baseado na atuação de um delegado da Polícia Federal nos EUA e suposta crise diplomática. Na data, o parlamentar afirmou que também adotaria medidas na esfera penal com encaminhamento dos fatos.

Devem acompanhar o presidente Lula a Washington:

Embaixador Mauro Vieira, Ministro das Relações Exteriores Wellington César, Ministro da Justiça e Segurança Pública Dario Durigan, Ministro da Fazenda Márcio Elias Rosa, Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Alexandre Silveira, Ministro de Minas e Energia Andrei Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal

O presidente brasileiro viaja nesta quarta-feira (6) para seu terceiro encontro presencial com Donald Trump desde que assumiu o mandato e primeiro em 2026. A reunião principal está agendada para esta quinta-feira (7), no Salão Oval da Casa Branca.