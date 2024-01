Macaco-prego foge de santuário em busca de amor

Charlie escapou do Santuário de Macacos Rathdrum, na Irlanda, após falhar em suas tentativas de cortejar um trio de macacas mais velhas

Imagem de Nelson Brazys Nelson por Pixabay O macaco-prego é conhecido por ser um bom caçador e já foi visto devorando pássaros, esquilos e sapos



Um macaco-prego chamado Charlie escapou do Santuário de Macacos Rathdrum, na Irlanda, em busca de amor. O zoológico particular, de propriedade de Willie Heffernan, resgatou o símio quando ele tinha apenas dois anos e agora, 20 anos depois, precisou realocá-lo após suas tentativas de cortejar um trio de macacas mais velhas não serem correspondidas. Insatisfeito, Charlie decidiu fugir do local. O macaco-prego é conhecido por ser um bom caçador e já foi visto devorando pássaros, esquilos e sapos. Preocupado com a segurança do animal, Willie fez um apelo aos caçadores para que poupem Charlie, uma vez que ele não está acostumado ao contato humano e pode reagir de forma agressiva caso se sinta ameaçado. Até o momento, não se sabe se Charlie encontrou uma parceira e ele continua foragido.