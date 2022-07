Nova York pede ajuda após aumento no pedido de asilo de imigrantes

A prefeitura divulgou que os abrigos da cidade receberam 2.800 pedidos de asilo nas últimas seis ou sete semanas

O prefeito de Nova York, Eric Adams, pediu nesta terça-feira, 19, ajuda ao governo federal dos Estados Unidos em resposta ao “forte aumento” de solicitantes de asilo, especialmente da América Latina, registrado recentemente pelo sistema de abrigos para sem-teto da cidade. Em comunicado, a prefeitura afirmou que os abrigos da ‘Big Apple’ receberam 2.800 requerentes de asilo “da América Latina e de outras regiões” nas últimas “seis a sete” semanas e apelaram à assistência governamental, tanto financeira como técnica, devido ao risco de transbordamento. “Em alguns casos, as famílias estão chegando em ônibus enviados pelos governos de Texas e Arizona, enquanto em outros, parece que as pessoas estão sendo enviadas pelo governo federal”, disse o prefeito. Adams frisou que a cidade quer acolher imigrantes e cuidar dos sem-teto, mas alertou que a sua gestão está lutando para apoiar a crescente população sem-teto em abrigos, agora acompanhada por uma grande chegada de solicitantes de asilo.

Em discurso posterior, no qual anunciou um projeto de apoio aos sem-teto, Adams afirmou à imprensa que o sistema de acolhimento está “sobrecarregado” e pediu aos “estados que têm dado passagens de ida” aos migrantes para “compreenderem que tem de haver uma parceria”. Duas ONGs que ajudam os sem-teto, Legal Aid e Coalition for the Homeless, criticaram os comentários do prefeito, disseram que “os requerentes de asilo não devem arcar com as culpas” da crise da mendicidade local e acusaram a cidade de impor “obstáculos burocráticos” à sua resolução. A prefeita de Washington, Muriel Bowser, fez nesta semana um pedido semelhante ao do governante de Nova York, dizendo que os migrantes “estão sendo enganados” para pegarem ônibus dos estados do sul.

As gestões republicanas no Texas e no Arizona têm oferecido transporte a migrantes para a capital como forma de protesto contra a política de imigração do presidente Joe Biden. O governador do Arizona, Doug Ducey, detalhou nesta terça-feira no Twitter que o seu estado está “fornecendo transporte voluntário para os requerentes de asilo apenas para Washington”, mas considerou “conveniente que os prefeitos liberais (provavelmente aludindo a Nova York e Washington) falem finalmente sobre esta crise humanitária, uma vez que ela afeta as suas comunidades”.

