Macacos raivosos invadem banheiro e matam idosa de 70 anos

Chataraboina Narsavva chegou a ser resgatada, mas não resistiu aos ferimentos; ela bateu a cabeça no chão quando tentava fugir dos animais

Pixabay/9436196 Macacos atacam e matam senhora de 70 anos



Uma idosa de 70 anos, identificada como Chataraboina Narsavva, foi morta por uma gangue de macacos que a atacaram enquanto ela usava o banheiro em uma aldeia no sudoeste da Índia. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. “Soubemos por meio de moradores locais que, quando os macacos a atacaram, ela tentou escapar”, afirmou um à imprensa o inspetor da polícia da região de Ramareddy, que tenta esclarecer as causa da morte. O ataque aconteceu quando Chataraboina usava o banheiro junto com sua filha. Ela tentou fugir, mas sofreu ferimentos graves no processo – ela bateu a cabeça no chão quando caiu. “No processo, ela escorregou e caiu, sofreu traumatismo craniano e morreu”, disse a autoridade, que explicou também que a vítima não foi mordida pelos símios. As autoridades indiana estão investigando o incidente, segundo o jornal ‘Times of India’. Chataraboina foi cremada pelos familiares. Esse não foi um incidente incomum na região, pelo contrário, é normal registro de ataque de macaco na Índia e Tailândia. Desde a pandemia, por causa da falta de comida, muitos deles passaram a agir de forma violenta. No ano passado, macacos sequestraram uma criança e a jogaram do telhado.