Macron declara apoio total a premiê ante moção que pode derrubar o governo

Primeiro-ministro François Bayrou pedirá a moção a um Parlamento profundamente dividido, enquanto tenta conseguir apoio suficiente para seu plano de corte de gastos

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou, nesta quarta-feira (27), “apoio total” ao primeiro-ministro François Bayrou, que convocou uma moção de confiança que pode provocar a queda do seu governo no mês que vem. Bayrou pedirá a moção a um Parlamento profundamente dividido, enquanto tenta conseguir apoio suficiente para seu plano de corte de gastos. Seu objetivo é obter, primeiramente, apoio ao seu plano de redução orçamentária de quase 44 bilhões de euros (278 bilhões de reais), com o qual pretende começar a reduzir o déficit da França (5,8% do PIB em 2024) e, em um segundo momento, negociar as medidas de ajuste. Os principais partidos de oposição, contudo, anunciaram que não apoiarão o plano.

Após uma reunião de seu gabinete, nesta quarta-feira, Macron expressou “total apoio” à iniciativa de Bayrou, o sexto primeiro-ministro desde que assumiu a Presidência, em 2017. O presidente também fez um apelo para que os partidos políticos franceses “ajam com responsabilidade”, informou seu porta-voz, Sophie Primas. Mais tarde, em entrevista ao canal de TV francês TF1, Bayrou disse que não acha que dissolver novamente a Assembleia Nacional (Câmara baixa do Parlamento) “permitiria ter estabilidade”.

As próximas eleições na França serão as municipais de março de 2026. Alguns membros do grupo de Macron acreditam que convocar novas eleições legislativas pode ser a única solução. “Ninguém quer isso, mas é inevitável”, disse um integrante da equipe presidencial à AFP sob a condição de anonimato. Macron declarou que quer evitar dissolver o Parlamento novamente, mas também sugeriu que não descarta essa possibilidade.

O governo francês enfrenta um grande descontentamento da esquerda e da direita, com críticos acusando as autoridades de não tomarem medidas decisivas em questões como o aumento do custo de vida, a imigração e a criminalidade. Uma campanha antigovernamental chamada Bloquons Tout (Bloqueemos Tudo), apoiada pela esquerda, tem agido como catalisador para novas críticas e convocou uma greve nacional para 10 de setembro.

