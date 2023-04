Macron e Biden querem que a China contribua para a paz na Ucrânia

Presidentes conversaram por telefone nesta terça, antes do mandatário francês chegar ao país asiático para uma visita oficial nesta quarta

REUTERS/Jonathan Ernst/Foto de arquivo Presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Sala Leste da Casa Branca em Washington, EUA, em 1º de dezembro de 2022



Os presidentes da França e dos Estados Unidos, Emmanuel Macron e Joe Biden, concordaram com a necessidade de envolver a China para levar a paz à Ucrânia. Os dois presidentes conversaram por telefone nesta terça-feira, 4, pouco antes da chegada de Macron a Pequim para uma visita oficial à China, informaram funcionários do Palácio do Eliseu. Os dois presidentes sinalizaram a “vontade comum de envolver a China a fim de acelerar o fim da guerra na Ucrânia e participar na construção de uma paz duradoura na região”, acrescentam. Além disso, os líderes possuem os desejos de conseguir “que a China contribua para o esforço global de solidariedade Norte/Sul” e de acertar com a gigante asiática “uma agenda comum sobre o clima e a biodiversidade”. Macron chegará a Pequim nesta quarta-feira, 5, e, no dia seguinte, terá duas reuniões com o presidente chinês, Xi Jinping, sendo uma bilateral e outra com a participação da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

*Com informações da EFE