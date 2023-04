Trump critica família Biden, FBI, redes sociais e afirma que Justiça dos EUA protege atual presidente

Na Flórida, republicano fez seu primeiro pronunciamento após virar réu sob a acusação de ter oferecido dinheiro para silenciar atriz pornô

ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Ex-presidente dos EUA, Donald Trump, discursa na Flórida após virar réu sob a acusação de ter oferecido dinheiro para silenciar atriz pornô



Em seu primeiro pronunciamento após virar réu, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump criticou, na noite desta terça-feira, 4, o atual presidente Joe Biden e sua família, culpou o FBI e redes sociais como Twitter e Facebook por sua derrota nas eleições presidenciais de 2020 e alegou ser vítima de uma campanha de “investigações falsas”. Ele é acusado de ter oferecido dinheiro para silenciar atriz pornô Stormy Daniels durante a campanha eleitoral de 2016, na qual foi eleito como presidente dos EUA. Trump também comentou que a Justiça americana protege o atual mandatário. “Eu nunca pensei que nada como isso fosse acontecer nos Estados Unidos. O único crime que cometi foi defender a nossa nação daqueles que tentam destruí-la. Desde o início, os democratas ofenderam minha campanha. Eles me atacaram e trazendo uma série de investigações falsas. As mudanças inconstitucionais que impediram as autoridades eleitorais de agir. As cédulas falsas e, recentemente, o FBI e o Departamento de Justiça disseram que não tinham nada de ruim para dizer do computador de Hunter Biden [filho do atual presidente]. O que traz ali? Traz crimes da família Biden. O que pode trazer um resultado diferente nas eleições. Estaríamos ao nosso favor, porque estamos a favor do nosso país”, discursou Trump em Mar-a-Lago, na Flórida.

A promotoria pública do Estado de Nova York acusa o ex-presidente de esconder subornos antes das eleições presidenciais de 2016. O ex-chefe de Estado vai responder por 34 acusações do crime de falsificação de registros financeiros. “Donald Trump falsificou repetida e fraudulentamente registros contábeis de Nova York para esconder conduta criminosa que ocultava informações comprometedoras dos eleitores durante a eleição presidencial de 2016”, disse o promotor distrital Alvin Bragg. Entres as pessoas que receberam o dinheiro do ex-presidente estão: a atriz pornô Stormy Daniels, a ex-modelo da Playboy Karen McDougal e um porteiro da Trump Tower. De acordo com a promotoria, Stormy Daniels recebeu US$ 130 mil (R$ 659 mil) de Michael Cohen, que é advogado de Trump. McDougal teria recebido US$ 150 mil (R$ 761 mil) da revista National Enquirer, enquanto o porteiro, de acordo com a acusaçã, embolsou uma quantia de US$ 30 mil (R$ 152 mil). Na visão de Bragg, os subornos podem ser considerado crimes de classe E, cuja a pena pode chegar até 4 anos de prisão, pois, segundo ele, todos estão ligados a outra irregularidade: Trump teria falsificado os pagamentos em sua declaração fiscal e, por isso, violou a lei eleitoral, uma vez que eles estão ligados à sua disputa pela Casa Branca.

Trump declarou ser inocente em todas as acusações. Em seu pronunciamento, disse ser perseguido pelo sistema judiciário americano. “A promotora [Letitia James] disse: ‘Vou pegar o Trump, não vejo a hora de processá-lo’. Ela fez campanha assim”, disse o expoente do Partido Republicano, citando a procuradora-geral de Nova York. Também foram citados Alvin Bragg, promotor do caso pelo qual o ex-presidente se torno réu, chamado de “criminoso” 0 segundo Trump, ele vazou informações da investigação — e Juan Merchan, o juiz. Sempre que um membro do Judiciário era citado, a multidão vaiava. Além disso, em clima pré-eleitoral, o antecessor de Biden voltou a atacar o pleito de 2020, no qual ele perdeu para o democrata, e criticou ferozmente a atual gestão. “Foram milhões de votos ilegalmente colocados em urnas e capturados pelas câmeras do governo”, declarou. “Se você pegasse os cinco piores presidentes da história dos Estados Unidos e os somasse, eles não teriam feito nem perto da destruição de nosso país como Joe Biden e o governo Biden fizeram.” Donald Trump já declarou que quer concorrer às eleições presidenciais no ano que vem, mas terá concorrência dentro do partido. Ronald DeSantis, governador da Flórida, é o principal.