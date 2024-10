Macron insiste a Netanyahu que ‘chegou a hora de um cessar-fogo’

Presidente francês afirmou que as ofensivas contra o Estado judeu ‘devem parar, sejam elas provenientes do Irã ou de seus aliados na região’

EFE/EPA/CHRISTOPHE ENA / PISCINA O presidente francês também lembrou o apoio militar que Paris forneceu ao governo de Netanyahu



O presidente da França, Emmanuel Macron, conversou por telefone neste domingo (6) com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ao qual insistiu que “chegou a hora de um cessar-fogo” no Oriente Médio. “O presidente da República expressou ao primeiro-ministro (Netanyahu) sua convicção de que chegou a hora de um cessar-fogo. O fornecimento de armas, o prolongamento da guerra na Faixa de Gaza e sua extensão ao Líbano podem ser contraproducentes para a própria segurança de Israel”, disse a presidência francesa em comunicado.

O telefonema entre os dois líderes ocorre em um momento de tensão diplomática, já que Macron defendeu no sábado a interrupção do fornecimento de armas a Israel, o que irritou Netanyahu. O Palácio do Eliseu relatou que os dois conversaram “com total franqueza e com o devido respeito pela amizade que existe entre a França e Israel”, ao mesmo tempo em que observaram “diferentes pontos de vista” a partir do “desejo de tentar entender a posição um do outro”. Na véspera do primeiro aniversário do ataque do Hamas a Israel, Macron deixou clara “a solidariedade do povo francês com o povo israelense, especialmente com as vítimas, os reféns e suas famílias” e reconheceu que, como todos os países, Israel “tem o direito de se defender contra o terrorismo”.

Macron afirmou que as ofensivas contra o Estado judeu “devem parar, sejam elas provenientes do Irã ou de seus aliados na região”. O presidente francês também lembrou o apoio militar que Paris forneceu ao governo de Netanyahu “durante os ataques iranianos (contra Israel) nos últimos meses”. Segundo o próprio Macron, a França não fornece mais armas a Israel.

