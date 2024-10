Alexandre Ramagem: ‘Fomos crescendo e vamos virar no segundo turno’

O candidato à Prefeitura do Rio pelo PL votou em uma escola da zona oeste da cidade, acompanhado de Jair Bolsonaro e de Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente

André Coelho/EFE De acordo com Ramagem, a pesquisa feita pela Atlas mostrou que nos votos válidos, o atual prefeito, Eduardo Paes, tem 53,3% e ele 35,1%



O candidato à Prefeitura do Rio pelo Partido Liberal (PL), Alexandre Ramagem, chegou para votar pontualmente às 8h, em uma escola da zona oeste da cidade, acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, Carlos Bolsonaro. Apesar das pesquisas indicarem uma vantagem para Eduardo Paes, Ramagem demonstrou confiança em sua candidatura, afirmando que os números mostram um aumento no apoio ao seu nome. Ele acredita que ainda há espaço para uma virada que o leve ao segundo turno.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Fomos crescendo e vamos virar no segundo turno”, disse ao chegar ao local de votação. De acordo com Ramagem, a pesquisa feita pela Atlas mostrou que nos votos válidos, o atual prefeito, Eduardo Paes, tem 53,3% e ele 35,1%. Ao lado de Bolsonaro, Ramagem disse que acredita nas urnas e que vai virar o jogo. “Atlas mostrou a gente muito acima, com viés de alta, e a atual prefeitura descendo. O PL está fazendo várias cidades no segundo turno…acredito nas urnas, a gente está competindo e vai confiar, vai ganhar com as urnas”, afirmou o candidato do PL.

*Reportagem feita com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira