‘Se queimadas de hoje fossem no meu governo, eu estaria preso’, afirma Bolsonaro após votar no Rio de Janeiro

Nas críticas, ex-presidente acusou Lula de ser ‘amigo do Hamas’, frisando que ele mesmo tem um bom relacionamento como Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu

LUIZ GOMES/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro concedeu entrevista coletiva após votar numa escola dentro da Vila Militar, no bairro de Marechal Hermes, na zona norte do Rio



O ex-presidente Jair Bolsonaro fez críticas à gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, e afirmou que se as queimadas que atualmente tomam o país tivesses acontecido em seu governo, “talvez estivesse preso”. Nas críticas, acusou também o petista de ser “amigo do Hamas“, frisando que ele mesmo tem um bom relacionamento como presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.”No dia em que recuperarmos a liberdade de expressão, tenho muito a dizer sobre a conversa com Putin”, disse o ex-presidente, ressaltando que, na pandemia de Covid, negociou com a Rússia quando o Brasil ficou à beira da escassez de fertilizantes, o que levaria a um colapso.

Ainda sobre a pandemia, Bolsonaro reafirmou que não tomou vacina contra a Covid. “É um direito meu”, afirmou. “Os efeitos colaterais começam em três anos”. Sobre seu governo, Bolsonaro disse que vetou o orçamento secreto, quando não se sabia quem eram os autores do projetos. “Diminuí a pressão por cargos.” Bolsonaro concedeu entrevista coletiva após votar numa escola dentro da Vila Militar, no bairro de Marechal Hermes, na zona norte do Rio.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo