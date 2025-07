Macron manifesta ‘forte desaprovação’ às tarifas dos EUA e defende resposta firme da União Europeia

O presidente da França, Emmanuel Macron, criticou neste sábado (12) a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas de 30% sobre produtos europeus a partir de 1º de agosto. Em publicação na rede social X, o mandatário afirmou compartilhar a “forte desaprovação” já expressa por outras autoridades da União Europeia, como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Segundo Macron, a medida foi anunciada após semanas de negociações entre os EUA e a Comissão Europeia. Ele defendeu que o bloco atue com unidade e reforce sua determinação em proteger os interesses europeus. O presidente francês também pediu a aceleração de contramedidas por parte da UE, com o uso de todos os instrumentos disponíveis, inclusive os previstos no regulamento de anticoerção, aprovado em novembro de 2023, para reagir a práticas econômicas coercitivas adotadas por países de fora do bloco.

Macron declarou ainda que a França apoia plenamente a Comissão Europeia nas negociações, que devem se intensificar nas próximas semanas. O objetivo, segundo ele, é alcançar um acordo aceitável para ambas as partes até 1º de agosto, com base no respeito mútuo entre os parceiros comerciais e nas cadeias de valor integradas.

