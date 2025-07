Macron pede que França e Reino Unido reconheçam juntos a Palestina

Presidente francês fez a declaração durante uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nesta quinta-feira (10)

Gonzalo Fuentes / POOL / AFP Primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente francês, Emmanuel Macron, em Londres



O presidente francês, Emmanuel Macron, apelou nesta quinta-feira (10) para que seu país e o Reino Unido reconheçam juntos o Estado da Palestina, o caminho “único” “consistente com uma perspectiva de paz” entre Israel e os palestinos. “Acredito na necessidade de unir nossas vozes em Paris, Londres e em todos os lugares para reconhecer um Estado da Palestina e iniciar essa dinâmica política, que é a única consistente com uma perspectiva de paz”, declarou Macron em uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

*Com informações da AFP