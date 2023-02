Pais de polonesa que diz ser Madeleine McCann se negam a fazer teste de DNA para comprovar paternidade

Representante de Julia Wandelt, 21 anos, diz que um exame resolveria tudo, mas eles estão se recusando; jovem chamou atenção mundial ao mostrar suas semelhanças com menina desaparecida em 2007

Handout / METROPOLITAN POLICE / AFP / Reprodução/Instagram/iammadeleinemccan Julia Wendell tem postado supostas evidências nas redes sociais que a ligam a Madeleine McCann



Os pais da polonesa Julia Wandelt, 21 anos, – jovem que ganhou atenção mundial por dizer que pode ser Madeleine McCann, menina que desapareceu em 2007 em Portugal – se recusaram a realizar um teste de DNA para comprovar a paternidade e descartar a possibilidade dela ser a britânica desaparecida. Segundo o ‘The Sun’ uma representante da polonesa disse na terça-feira, 21, que os pais de Julia já tinham sido informados que Garry e Kate, pais de Madeleine, tinham aceitado realizar o exame. “Se um membro atual da família fizer um teste de DNA, podemos resolver isso. Mas eles estão se recusando”, disse a The Sun a psicóloga e médium Fia Johansson, que está auxiliando Julia Wandelt. “Queremos ser muito respeitosos com a família McCann e com a privacidade deles, enquanto não sabemos exatamente quem é Julia”, acrescentou. A jovem de 21 ano vem utilizando uma conta no Instagram para postar vídeos e imagens que reforçariam sua semelhança. O perfil já conta com cerca de 115 mil seguidores. Apesar das semelhanças entre as meninas, como a marca no olho e uma sarda na perna, a polícia tem dúvidas sobre a veracidade do caso, pois a idade entre as duas difere. McCann teria aproximadamente 19 anos, enquanto Julia tem 21. O alemão Christian B, de 45 anos, foi indiciado como suspeito formal do desaparecimento de Madeleine McCann. Ele está cumprindo pena de sete anos na prisão de segurança máxima de Oldenburg, no norte da Alemanha, pelo estupro de uma americana de 72 anos.