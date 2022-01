Madri celebra Ano Novo em festa com público; Londres, Paris e Roma têm apenas queima de fogos

Capital da Espanha teve festa na rua, quase como antes da pandemia de Covid-19 iniciar

Juan Carlos Hidalgo / EFE Madri teve a presença de público em festa de Ano Novo no Portal del Sol



A capital da Espanha, Madri, foi um caso excepcional na Europa Ocidental e realizou uma festa com público nas ruas para a chegada do Ano Novo. Cerca de 7.000 pessoas estiveram presentes na Porta do Sol para comemorar o início de 2022, apenas metade da capacidade do local – a limitação foi uma precaução para reduzir os riscos de transmissão da covid-19. Outras centenas se amontoaram nas ruas vizinhas, depois dos controles policiais de segurança. O exemplo da cidade espanhola não foi seguido pela maioria das capitais europeias: Londres, Paris, Roma, Berlim, Amsterdã e Lisboa decidiram cancelar as festas com presença de público e tiveram queimas de fogos e shows de luzes em pontos turísticos, que puderam ser vistos apenas pela televisão. Até mesmo Barcelona, outra cidade espanhola, impôs um toque de recolher e o fechamento de boates.

O uso das máscaras era obrigatório em Madrid, exceto para comer uvas (uma tradição local), mas a distância entre as pessoas não era grande. “Estamos todos colados uns nos outros. É impossível, quem quiser vir aqui já sabe ao que se expõe”, admitiu Arantxa Concepción, uma assistente social que estava presente na festa. O fim de ano surpreendeu a Espanha em pleno auge da variante ômicron, com mais casos do que nunca – mais de 160.000 na quinta, 30 -, mas com quase 90% dos maiores de 12 anos totalmente vacinados, menos internações e mortes.

*Com informações da AFP