Maduro chama ataques israelenses em Doha de ‘crimes’

Presidente venezuelano teve uma conversa com o emir Tamim bin Hamad Al Thani na qual ‘reafirmou o compromisso da Venezuela com a Carta das Nações Unidas’

  • Por Jovem Pan
  • 13/09/2025 09h18
Juan BARRETO / AFP VENEZUELA-INAUGURATION-MADURO Ambos os líderes concordaram em fortalecer seus laços de solidariedade

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se solidarizou nesta sexta-feira (12) com o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, devido aos ataques realizados por Israel em Doha contra a cúpula do grupo terrorista Hamas, classificando-os como “crimes”, segundo um comunicado do governo do país sul-americano.

A nota afirma que Maduro teve uma conversa telefônica com o emir na qual “reafirmou o compromisso da Venezuela com a Carta das Nações Unidas e denunciou estes fatos como crimes que devem ser condenados pela comunidade internacional, levando seus responsáveis perante a justiça”.

O texto acrescenta que Maduro “destacou o papel significativo” do Catar “em diversos processos internacionais em favor da paz” e “sua ação solidária em relação à Venezuela na defesa do direito internacional”.

“Ambos os líderes concordaram em fortalecer seus laços de solidariedade e em manter um contato estreito nos espaços internacionais e no âmbito de suas relações bilaterais”, acrescenta o comunicado.

Na última terça-feira, Israel realizou um ataque em Doha no qual seis pessoas morreram. Autoridades do país ainda avaliam os resultados da ofensiva, já que a morte de nenhum membro da delegação negociadora do Hamas foi divulgada. Segundo o grupo, nenhum deles morreu no ataque.

*Com informações da EFE

Publicado por Nátaly Tenório

