Maduro chama Bolsonaro de ‘irresponsável’ após declarações sobre vacinas e a Aids

Venezuelano disse que o presidente brasileiro é ‘desprestigiado’

EFE/EPA/Miraflores Press Maduro afirmou ainda que Bolsonaro comete 'loucuras contra o povo brasileiro, contra a humanidade e contra a Venezuela'



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, criticou as recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro a respeito da relação entre a vacinação contra a Covid-19 e a Aids. Nesta terça-feira, 26, o venezuelano chamou o mandatário brasileiro de “imbecil”, “palhaço” e “irresponsável” e disse que o político comete “loucuras contra o povo brasileiro, contra a humanidade e contra a Venezuela”. “O imbecil do Jair Bolsonaro no Brasil… imbecil, palhaço, disse ontem uma estupidez típica de alguém de direita, desprestigiado. […] Ele disse que as vacinas contra o coronavírus, quando aplicadas, causavam Aids”, declarou o venezuelano em discurso transmitido pela emissora estatal “Venezolana de Televisión”. “Bolsonaro, todos os dias, passa seu tempo falando mal da Venezuela, em vez de se dedicar a governar e atender o povo. O Brasil atingiu 600 mil mortes pelo coronavírus”, completou.

*Com EFE