Donald Trump publica mensagem de apoio a Jair Bolsonaro após relatório da CPI da Covid-19

Ex-presidente dos EUA classificou Bolsonaro como ‘amigo’ e disse que o Brasil tem sorte em tê-lo

EFE Bolsonaro e Trump ficaram próximos na gestão de ambos desde 2018



A CPI da Covid-19 aprovou na manhã desta terça-feira, 26, um relatório que pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e outras 77 pessoas pelas medidas tomadas durante a pandemia no país. A decisão repercutiu mundialmente e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma mensagem de apoio ao presidente do Brasil. “O presidente Jair Bolsonaro e eu nos tornamos grandes amigos ao longo dos últimos anos. Ele luta duro, e ama o povo do Brasil, assim como eu faço pelo povo dos Estados Unidos. O Brasil é sortudo de ter um homem como Jair Bolsonaro trabalhando por eles. Ele é um grande Presidente e nunca vai decepcionar as pessoas do seu país!”, escreveu Trump em comunicado divulgado por e-mail, já que ele está banido das redes sociais por divulgação de informações falsas.

Bolsonaro e Trump mostraram ter uma relação amistosa durante o governo do presidente norte-americano e as linhas de pensamento são bem parecidas. As relações são tão estreitas, que a revista Foreign Policy chegou a publicar em janeiro que Bolsonaro “idolatrava o presidente dos EUA” e estava “vendendo alegações falsas e teorias de conspiração semelhantes no Brasil”. O presidente brasileiro não fez comentários sobre o apoio do amigo.