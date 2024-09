Maduro defende cumprimento das leis após ordem de prisão contra Edmundo González na Venezuela

Captura foi emitida após opositor não comparecer a uma audiência vinculada a uma investigação sobre alegações de fraude eleitoral

EFE/ Prensa Miraflores Maduro enfatizou que "nenhum cidadão está acima das leis e das instituições"



Nicolás Maduro, o líder da Venezuela, se manifestou a respeito da ordem de prisão emitida contra Edmundo González, seu principal concorrente nas eleições presidenciais programadas para julho. Durante suas declarações, Maduro enfatizou que “nenhum cidadão está acima das leis e das instituições” do país, destacando a importância do cumprimento das normas. A ordem de captura foi emitida após González não comparecer a uma audiência vinculada a uma investigação sobre alegações de fraude eleitoral. O não comparecimento do opositor às convocações do Ministério Público, que ocorreram em três ocasiões, gerou a expectativa de que medidas legais seriam tomadas contra ele.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Um representante de Edmundo González se manifestou, afirmando que o político não havia recebido qualquer notificação sobre a existência de um mandado de prisão. Essa declaração levanta questões sobre a transparência e a comunicação das autoridades em relação ao processo legal em andamento. A situação política na Venezuela continua tensa, com a oposição enfrentando desafios significativos. A ausência de González nas audiências e as acusações de fraude eleitoral refletem um cenário conturbado, que pode impactar o futuro das eleições e a dinâmica do poder no país.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller