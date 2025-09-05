Maduro diz que diferenças com EUA não justificam um conflito militar; Trump alerta que EUA ‘derrubarão’ aviões venezuelanos 

Os Estados Unidos decidiram enviar 10 caças F-35 para Porto Rico nesse contexto de tensão com a Venezuela, que sobrevoou um navio americano na região

Washington acusa Maduro de liderar uma rede de narcotráfico e elevou recentemente para 50 milhões de dólares a recompensa por sua captura



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que “nenhuma das diferenças” que seu governo tem com os Estados Unidos justifica um conflito militar, em meio às advertências do presidente Donald Trump de que derrubará caças venezuelanos que considere um perigo.

Os Estados Unidos decidiram enviar 10 caças F-35 para Porto Rico nesse contexto de tensão com a Venezuela, que sobrevoou um navio americano na região. “Nenhuma das diferenças que temos e tivemos pode levar a um conflito militar”, disse Maduro um ato com militares. “Não tem justificativa.”

Washington acusa Maduro de liderar uma rede de narcotráfico e elevou recentemente para 50 milhões de dólares (R$ 270 milhões, na cotação atual) a recompensa por sua captura. “Esses relatórios de inteligência que lhe passam não são verdade. Venezuela hoje por hoje é um país livre de produção de folhas de coca, de cocaína e é um país que combate o narcotráfico”, assinalou Maduro. “Venezuela sempre esteve disposta de conversar, de dialogar, mas exigimos respeito”, acrescentou Maduro.

Trump alerta que os EUA ‘derrubarão’ aviões venezuelanos

Os aviões venezuelanos que representem um perigo para as forças no Caribe correm o risco de ser “derrubados”, declarou nesta sexta-feira (5) o presidente Donald Trump, depois que caças enviados por Caracas sobrevoaram um navio americano na região. “Se nos colocarem em uma situação perigosa, serão derrubados”, declarou Trump pouco depois de rebatizar, por meio de um decreto, a pasta da Defesa como Departamento da Guerra. “Se voarem em uma posição perigosa, vocês podem tomar as decisões que considerarem adequadas”, acrescentou Trump dirigindo-se ao seu agora renomeado secretário da Guerra, Pete Hegseth.

Quando lhe perguntaram no Salão Oval se deseja uma mudança de regime em Caracas, Trump desviou da questão: “Não queremos drogas que matam o nosso povo”. As forças americanas destacadas diante das costas venezuelanas lançaram um míssil na terça-feira contra uma embarcação que supostamente transportava drogas. No ataque, sem precedentes na região, morreram 11 “narcoterroristas”, nas palavras de Trump.

Esse ataque foi uma execução “sem fórmula de julgamento”, criticou o ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello. “Direi a vocês que o tráfego de lanchas nessa zona diminuiu substancialmente” desde o ataque, vangloriou-se Trump diante da imprensa.

