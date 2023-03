Maduro recebe chefe da assessoria especial de Lula na Venezuela para ‘acentuar relações’

Ex-chanceler Celso Amorim foi recebido em Caracas pelo líder de esquerda do país acompanhado da primeira-dama

RICARDO BASTOS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-chanceler Celso Amorim é atual chefe da assessoria especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva



O ex-chanceler Celso Amorim, atual chefe da assessoria especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi recebido nesta quarta-feira, 8, pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Palácio de Miraflores, em Caracas. A emissora estatal venezuelana “VTV” transmitiu imagens do encontro e destacou que a visita visa “acentuar as relações diplomáticas entre a República Bolivariana da Venezuela e a República Federativa do Brasil”. Maduro recebeu Amorim, que foi assessor de Lula para assuntos internacionais durante a campanha presidencial, acompanhado da primeira-dama Cilia Flores, segundo a “VTV”, que não deu detalhes do que foi discutido durante o encontro. As relações entre Brasil e Venezuela, suspensas desde 2019, foram retomadas com a volta de Lula à presidência no último dia 1º de janeiro.

Após os primeiros contatos, a Assembleia Nacional venezuelana (AN, Parlamento), de maioria chavista, aprovou por unanimidade a nomeação de Manuel Vadell como embaixador no Brasil, depois que o governo brasileiro lhe concedeu credenciais diplomáticas. Por sua vez, em 18 de janeiro, a Venezuela recebeu o encarregado de negócios brasileiro no país caribenho, Flávio Macieira, com o que as duas nações deram mais um passo para a normalização de suas relações.

*Com informações da EFE