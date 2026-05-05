Maersk diz que um de seus navios atravessou Ormuz escoltado pelos EUA

O navio estava retido no Golfo desde fevereiro

Foto por GIUSEPPE CACACE / AFP Foto de arquivo mostra navios-tanque no Terminal de Contêineres de Khor Fakkan, o único porto natural de águas profundas da região e um dos principais portos de contêineres do Emirado de Sharjah, ao longo do Estreito de Ormuz



A transportadora dinamarquesa Maersk, número dois do transporte marítimo mundial, anunciou na terça-feira que um de seus navios, o Alliance Fairfax de bandeira norte-americana, atravessou o Estreito de Ormuz escoltado pelas forças de Washington.

O navio estava retido no Golfo desde fevereiro e foi-lhe “oferecida a oportunidade” de sair acompanhado pelo exército dos Estados Unidos. “Posteriormente, o navio deixou o Golfo Pérsico acompanhado por meios militares norte-americanos” em 4 de maio, informou a empresa em um comunicado enviado à AFP.

“O trânsito foi realizado sem incidentes e todos os membros da tripulação estão sãos e salvos”, acrescentou.

Entenda o caso

O presidente Donald Trump anunciou, no domingo (3), que os EUA dariam inicio, na segunda-feira (4), a uma operação para escoltar com segurança navios de diversos países retidos no Estreito de Ormuz, região afetada pela escalada de tensão no Oriente Médio.

Trump batizou a ação de Projeto Liberdade. Ele informou que instruiu seus representantes a comunicar aos países afetados que os EUA usarão “nossos melhores esforços para retirar seus navios e tripulações em segurança do Estreito”. Muitos dos navios estariam com suprimentos críticos em baixa, incluindo comida, o que colocaria em risco a saúde e a higiene das tripulações.

Após o início da operação, a mídia iraniana afirmou que um navio da Marinha dos Estados Unidos foi alvo de dois mísseis no Estreito de Ormuz.

Pouco depois, o Comando Central dos EUA negou qualquer ataque e afirmou que nenhuma embarcação americana foi atingida. Segundo o órgão, as forças do país seguem mantendo o bloqueio naval aos portos iranianos.

*com informações da AFP