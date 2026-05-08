Trump anuncia cessar-fogo de três dias entre Rússia e Ucrânia

Putin havia confirmado dois dias de pausa na guerra

JIM WATSON / AFP Pedido de cessar-fogo foi feito diretamente de Trump a Putin Zelenskyy



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (08), um cessar-fogo de três dias entre Rússia e Ucrânia. “Tenho prazer de anunciar que haverá três dias de cessar-fogo (9, 10 e 11 de maio) na guerra entre Rússia e Ucrânia”, escreveu Trump no Truth Social.

A publicação fala sobre a comemoração do Dia da Vitória, importante feriado russo que marca a data da derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, comemorado pelos dois países em guerra, pelos russos no sábado (9), enquanto na Ucrânia a celebração é na sexta-feira (8), assim como os países ocidentais, incluindo Estados Unidos.

O anúncio de Trump é de que o cessar-fogo ocorre nos dias 9, 10 e 11 de maio, de sábado a segunda, enquanto Putin havia confirmado dois dias, 8 e 9 de maio.

Troca de prisioneiros

A declaração de Trump anuncia, além da trégua mútua, uma troca de 1000 prisioneiros entre os países em guerra, solicitada por ele a Putin e Zelenskyy. Nas palavras do presidente americano: “esperamos que seja o início do fim de uma guerra muito longa, mortal e arduamente combatida. As conversas continuam para encerrar este conflito de grandes proporções, o maior desde a Segunda Guerra Mundial, e estamos ficando cada vez mais próximos a cada dia”

A Rússia havia anunciado um cessar-fogo de dois dias na segunda-feira (4). Horas depois, a Ucrânia também anunciou a trégua, que começaria a 0h de quarta-feira (6). No entanto, Kiev acusou Moscou de ter desrespeitado a pausa.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, afirmou que a Rússia lançou mais de 100 drones e três mísseis nas primeiras horas de quarta-feira.

“Isto demonstra que a Rússia rejeita a paz e que seus falsos apelos para um cessar-fogo em 9 de maio não têm relação com a diplomacia. Para Putin, só importam os desfiles militares, não as vidas humanas”, escreveu Sibiga em publicação no X.