Maiores chuvas em 80 anos deixam sete mortos na Coreia do Sul

Somente na noite de segunda-feira, foram mais de 100 milímetros por hora em partes do sul; serviço de meteorologia prevê ainda mais chuvas

EFE/EPA/YONHAP Chuvas são as mais fortes dos últimos anos



As chuvas mais fortes dos últimos 80 anos deixaram sete mortos e seis desaparecidos em Seul, na Coreia do Sul, e regiões próximas, além de inundações em casas, estações de metrô e veículos, segundo informaram autoridades locais nesta terça-feira (data local). Partes do sul de Seul, a cidade portuária de Incheon e a província de Gyeonggi, que rodeia a capital, receberam fortes chuvas de mais de 100 milímetros por hora durante a noite de segunda-feira, chegando a 141 milímetros no distrito de Dongjak, na mais severa chuva desde 1942. De acordo com a imprensa local, três pessoas morreram no distrito de Gwanak, também ao sul da capital: um adolescente de 12 anos e dois adultos na casa dos 40, que teriam ficado presos em um apartamento. Um homem com cerca de 60 anos morreu enquanto limpava árvores supostamente derrubadas pela tempestade, já outra pessoa morreu depois de a sua casa ter sido inundada. A sexta vítima foi registrada depois de uma marquise de ponto de ônibus ter caído, e a sétima foi causada por um deslizamento de terra. Os transportes públicos também foram interrompidos durante a noite de segunda-feira, quando várias estações e trilhos ficaram inundados, mas os serviços voltaram ao normal na manhã de terça-feira, com pequenas interrupções em várias linhas. A Agência Meteorológica da Coreia do Sul (KMA) também prevê chuvas para esta terça-feira, mas com menos de 10 milímetros por hora.

*Com informações da EFE