‘Estamos vivendo 2ª onda da esquerda na América Latina’, diz embaixadora da Venezuela

María Teresa Belandria e demais convidados participaram do ‘Direto ao Ponto’ e discutiram os rumos da política na América

Reprodução/ Youtube Discussão sobre a política na América Latina foi tema no Direto ao Ponto



A embaixadora da Venezuela no Brasil, María Teresa Belandria participou do programa ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira, 08, em debate sobre os rumos da política na América Latina. Ela contou como seu país natal chegou à crise econômica que vive hoje e alertou que isso se iniciou em 1999, com a chegada de Hugo Chávez ao poder. Para ela, o início dos anos 2000 foi a primeira onda da esquerda na América Latina e vivemos isso mais uma vez. “Estamos no meio de uma segunda onda, mas acho que a população está votando por essa segunda onda acreditando que vai voltar na mesma virtude da primeira onda e não está entendendo que estamos em uma crise diferente. Por isso que os presidentes da esquerda não estão tendo êxito. Tem presidentes de esquerda vencendo eleição, mas não estão conseguindo gerir. Na Venezuela, tivemos dois presidentes que tiveram dois mandados diferentes (Chávez e Maduro). A população vota porque acredita que se esse presidente volta, vai ter os mesmos benefícios do passado. O mesmo acontece na América Latina. Estamos saindo de uma pandemia, uma crise gigante com uma guerra que vem subindo os preços e inflação”, disse. Atualmente na América do Sul, oito países são geridos pela esquerda. Na América Central, são quatro. Na discussão, o jornalista e professor de relações internacionais da IBMEC, Carlo Cauti, ressaltou que o populismo se difunde no continente por ter um “caldo de cultura propício para isso” vendo pelas manifestações nas ruas, mas Belandria destacou outro ponto. “Os protestos nas ruas, nos últimos 3 ou 4 anos, foram bem planejados. Não foram espontâneos. Tem governos que estão fazendo bem as coisas e, do nada, começam protestos. No Paraguai, Chile, foi assim na Venezuela nos anos 90”, declarou.

Confira a íntegra do debate sobre o ‘pêndulo da América Latina’: