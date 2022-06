Mais de 40 pessoas são encontradas mortas dentro de caminhão no Texas

O jornal ‘The Texas Tribune’ informou que mortos podem ser vítimas do tráfico de pessoas

Reprodução/ KABB Caminhão foi encontrado abandonado na fronteira com o México



As autoridades da cidade de San Antonio, na fronteira do Texas (Estados Unidos) com o México, localizaram mais de 40 corpos dentro de um caminhão nesta segunda-feira, 27, segundo informou a imprensa local. Embora a polícia local não tenha conseguido confirmar o número exato de mortes, acredita-se que fossem imigrantes que podem ter sido vítimas do tráfico de pessoas que ocorre na travessia entre o México e os Estados Unidos, destacou o jornal local “The Texas Tribune”. O caminhão foi localizado perto da base aérea de Lackland, onde, além dos mortos, também foram encontradas dezenas de pessoas que precisavam de assistência médica urgente. As autoridades confirmaram o incidente à Agência Efe, embora não tenham especificado as nacionalidades dos mortos, e convocaram uma coletiva de imprensa para relatar o evento à medida que mais detalhes forem conhecidos. Por enquanto, o consulado mexicano em San Antonio informou que dará apoio a todos os “cidadãos mexicanos, se houver”.

O chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, também mencionou o incidente em sua conta no Twitter. “Tragédia no Texas. Sufocados na caixa do trailer. Cônsul a caminho do local. Condolências às vítimas e suas famílias. Ainda não sabemos as nacionalidades”, declarou. De acordo com a imprensa do Texas, a área onde se encontrava o trailer é um local comum onde os veículos param para descarregar os imigrantes depois de atravessarem a fronteira clandestinamente. As temperaturas em San Antonio chegaram a 40ºC nesta segunda-feira. As autoridades acreditam que o motorista do caminhão abandonou o veículo com todos os passageiros minutos antes de a polícia investigar seu conteúdo.

*Com informações da EFE