Manifestante morre após ser baleado durante protesto contra Donald Trump em Utah

Vítima foi identificada como Arthur Folasa Ah Loo; segundo a polícia, ele foi atingida por um dos disparos efetuados por outro manifestante contra um jovem de 24 anos que sacou um rifle AR-15

Latif Kassidi/EFE Protestos contra a política migratória de Trump foram realizados nos EUA em todo o país neste sábado (14)



Um manifestante de 39 anos morreu após ser baleado durante um protesto contra o ex-presidente Donald Trump no sábado (14), em Salt Lake City, capital do estado de Utah, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada neste domingo (15) pela polícia local. A vítima foi identificada como Arthur Folasa Ah Loo. Segundo a polícia, ele foi atingido por um dos disparos efetuados por outro manifestante contra um jovem de 24 anos que sacou um rifle AR-15 no meio do protesto. Os tiros acabaram atingindo Ah Loo, que não resistiu aos ferimentos.

O protesto fazia parte de uma série de manifestações realizadas em diversas cidades dos EUA sob o lema “Sem Reis” (“No Kings”), em repúdio às políticas e ao retorno de Trump ao cenário político.

O homem armado com o AR-15 foi identificado como Arturo Gamboa. Ele foi preso e acusado preliminarmente de assassinato. De acordo com a polícia, Gamboa não chegou a disparar a arma, e o responsável pelos tiros foi outro manifestante que usava um colete de alta visibilidade e estaria ligado à organização do protesto. Esse segundo homem não foi acusado e está colaborando com as investigações.

O chefe de polícia de Salt Lake City, Brian Redd, afirmou que Gamboa não tinha antecedentes criminais. As autoridades ainda investigam os motivos que o levaram a levar uma arma para o ato.

O episódio aumentou a tensão política no país, que atravessa um momento de forte polarização desde a vitória de Donald Trump na eleição presidencial de 2024. O tiroteio em Utah ocorreu poucas horas depois do assassinato de uma deputada estadual em Minnesota, em um caso que também está sendo tratado como possível crime político.

*Com informações da AFP

