Marcha em memória das vítimas da ditadura no Chile termina em confrontos

De acordo com os Carabineiros, instituição policial do país, 17 pessoas estão presas; manifestação foi realizada às vésperas do 52º aniversário do golpe de Estado liderado por Pinochet

  • Por Jovem Pan
  • 07/09/2025 15h55
RODRIGO ARANGUA/AFP Marcha anual em Santiago em memória das vítimas da ditadura de Augusto Pinochet terminou em confrontos com a polícia e a detenção de pelo menos 17 pessoas Marcha anual em Santiago em memória das vítimas da ditadura de Augusto Pinochet terminou em confrontos com a polícia e a detenção de pelo menos 17 pessoas

Uma marcha anual em Santiago em memória das vítimas da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990) terminou, neste domingo (7), em confrontos com a polícia e a detenção de pelo menos 17 pessoas, informaram os Carabineiros do Chile. A manifestação foi realizada às vésperas do 52º aniversário do golpe de Estado liderado por Pinochet, em 11 de setembro de 1973, contra o governo do socialista Salvador Allende. Os manifestantes se reuniram nos arredores do palácio presidencial de La Moneda, no centro de Santiago, e se dirigiram para o Cemitério Central, cerca de 4 km ao norte.

“Preliminarmente […], temos 17 detidos”, detalharam os Carabineiros em suas redes sociais, sem mencionar se os incidentes deixaram feridos. Um dos detidos é “um adolescente que levava em sua mochila elementos incendiários [coquetéis molotov]”, informou a instituição policial.

A marcha reuniu cerca de 2.000 pessoas e chegou ao Memorial dos Executados Políticos e Presos Desaparecidos, um monumento histórico situado no cemitério com os nomes das vítimas, constataram jornalistas da AFP.

Os confrontos entre dezenas de encapuzados e agentes dos Carabineiros, neste domingo, ocorreram perto do La Moneda, em cruzamentos de ruas, durante o percurso da marcha e nos arredores do cemitério. Os grupos atiraram pedras, sinalizadores e coquetéis molotov, enquanto a polícia respondeu com bombas de gás lacrimogêneo e jatos d’água. A ditadura no Chile deixou cerca de 3.200 vítimas entre mortos e desaparecidos.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert

