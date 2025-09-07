Jovem Pan > Notícias > Mundo > ONU fará apelo para reconstrução de áreas devastadas pelo terremoto no Afeganistão

ONU fará apelo para reconstrução de áreas devastadas pelo terremoto no Afeganistão

Esforço da Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento se soma à ajuda de emergência que já começou a chegar de países como Reino Unido, Catar, Turquia, Turcomenistão, Rússia, Japão, China e Irã

  • Por Jovem Pan
  • 07/09/2025 15h07
EFE/EPA/STRINGER Afeganistão terremoto Terremoto no Afeganistão deixou 2.205 mortos, 3.604 feridos e cerca de 6.700 casas destruídas

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) fará um apelo de emergência para financiar a reconstrução de longo prazo das áreas do leste do Afeganistão devastadas pelo terremoto da semana passada, que deixou mais de 2.200 mortos e 6.700 casas destruídas. “Faremos um apelo de emergência nos próximos dias. Pedimos aos Estados-membros e aos parceiros que ajam o mais rápido possível”, disse o representante do PNUD no Afeganistão, Stephen Rodriguez, em uma declaração divulgada pelo canal afegão TOLO News.

O PNUD planejou um pacote de ajuda inicial de US$ 8 milhões destinado à “reconstrução de abrigos, casas de transição e permanentes para as comunidades, construção de algumas estradas e fornecimento de energia renovável”, explicou Rodriguez. No entanto, o representante do PNUD esclareceu que “isso é apenas uma pequena parte do quadro geral”, sugerindo que a necessidade de fundos será muito maior.

Esse novo esforço para a reconstrução se soma à ajuda de emergência que já começou a chegar ao país. Reino Unido, Catar, Turquia, Turcomenistão, Rússia, Japão, China e Irã já forneceram assistência aos afetados, segundo fontes locais.

Dificuldades para a resposta humanitária

O terremoto de magnitude 6 foi registrado no dia 31 de agosto no leste do Afeganistão, uma região montanhosa e de difícil acesso. A pouca profundidade do sismo multiplicou seu poder destrutivo, deixando um saldo de pelo menos 2.205 mortos, 3.604 feridos e cerca de 6.700 casas destruídas.

A resposta humanitária foi gravemente prejudicada pela geografia da área, já que o terremoto e seus constantes tremores secundários causaram deslizamentos de rochas que bloquearam as já precárias estradas, isolando comunidades inteiras e dificultando a chegada de ajuda vital.

O Afeganistão é, por enquanto, incapaz de lidar com a reconstrução da devastação por si só, em um país onde quase metade da população, cerca de 23 milhões de pessoas, já precisava de ajuda humanitária antes da catástrofe.

*Com informações da EFE

Publicado por Nícolas Robert

Comentários

