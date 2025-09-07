Israel destrói mais um prédio alto na Cidade de Gaza, o terceiro em três dias

Segundo o comunicado militar israelense, o Hamas havia colocado ‘numerosos explosivos’ com a intenção de prejudicar as tropas perto do prédio bombardeado, identificado como Torre Ruya

EFE/EPA/MOHAMMED SABRE Ontem, o Exército israelense também destruiu a Torre Susi na Cidade de Gaza



O Exército de Israel bombardeou e derrubou neste domingo mais um prédio alto na Cidade de Gaza, o terceiro em três dias, pouco depois de ter tornado pública uma nova ordem de evacuação forçada contra este imóvel e residências vizinhas. “Há pouco, as Forças de Defesa de Israel (FDI) atacaram um arranha-céu utilizado pela organização terrorista Hamas na área da Cidade de Gaza”, detalhou um comunicado militar, sem apresentar provas que comprovem a acusação. De acordo com o mesmo texto, o Hamas havia colocado “numerosos explosivos” com a intenção de prejudicar as tropas perto do prédio bombardeado, identificado como Torre Ruya. Em imagens de Gaza compartilhadas na rede social X, é possível ver uma grande nuvem de fumaça acompanhada de explosões e um edifício de pelo menos seis andares desmoronando.

Ontem, o Exército israelense também destruiu a Torre Susi na Cidade de Gaza — após lançar folhetos alertando a população para fugir para o sul — e na sexta-feira a Torre Mushtaha, no bairro de Rimal, após explodir a base deste arranha-céu. O Exército alega que esses edifícios são usados pelo Hamas, entre outras funções, como pontos de observação. Os blocos de torres residenciais e comerciais da Cidade de Gaza constituem um legado importante na história desta cidade, que antes da ofensiva militar israelense era uma capital vibrante.

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Dias