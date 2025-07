Marco Rubio critica condenação de Uribe na Colômbia e fala em ‘precedente perigoso’

Fala do secretário de Trump evidencia uma Casa Branca cada vez mais crítica a tribunais na América Latina, incluindo o Brasil, após o avanço do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, criticou a condenação do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe por suborno de testemunhas e fraude processual. Em publicação na rede X (antigo Twitter), Rubio afirmou que “o único crime do ex-presidente colombiano Uribe foi lutar e defender incansavelmente sua pátria” e classificou o julgamento como uma “instrumentalização do Judiciário colombiano por juízes radicais”.

Uribe foi considerado culpado por duas das três acusações que enfrentava. A sentença com a definição da pena ainda será anunciada. O processo teve início em 2018, após uma denúncia do próprio Uribe contra o senador Iván Cepeda, que acabou se voltando contra o ex-presidente. A fala de Rubio ecoa declarações recentes de parlamentares republicanos dos EUA que também têm criticado tribunais na América Latina, incluindo o Brasil, após o avanço do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A condenação de Uribe intensificou a polarização política na Colômbia. Apoiadores do ex-presidente classificaram a decisão como “perseguição política” e protestaram diante do tribunal em Bogotá, onde houve confrontos com opositores. A senadora Paloma Valencia, do partido Centro Democrático, declarou que “isto não é justiça, é vingança”.

Por outro lado, políticos de esquerda e representantes de movimentos sociais celebraram o veredito como um marco para a independência judicial do país. O ex-embaixador Camilo Romero afirmou que “ninguém está acima da lei”, enquanto a ex-ministra Carolina Corcho destacou a “coragem e compromisso com a verdade” do senador Iván Cepeda, considerado peça-chave no processo.

O julgamento de Uribe é considerado um dos mais importantes da história recente da Colômbia. Figura central da política nacional nas últimas duas décadas, o ex-presidente ainda pode recorrer da decisão.

