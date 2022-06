Marinha da Colômbia divulga imagens inéditas de tesouro espanhol afundado há três séculos

Navio San José naufragou ao largo de Cartagena, em 1708, depois de ter sido atacado por piratas ingleses

MARINHA NACIONAL DA COLOMBIA / AFP

A Colômbia revelou nesta quarta-feira, 8, imagens inéditas do galeão San José, que naufragou há três séculos no Caribe carregando um grande tesouro. O navio pertencia à coroa espanhola e naufragou ao largo de Cartagena, em 1708, depois de ter sido atacado por piratas ingleses. Acredita-se que o navio tenha transportado riquezas avaliadas em milhões de euros. O almirante Gabriel Pérez, comandante da Marinha, assegurou que o tesouro não foi saqueado, nem sofreu alterações desde que foi descoberto em 2015. Nas capturas obtidas pelo aparelho que gravou imagens de alta definição para comprovar o estado dos destroços, é possível ver lingotes de ouro, vasilhas floridas, espadas, canhões e moedas de ouro.

O San José foi declarado em 2020, pela Colômbia, como bem cultural indivisível da nação. Em seu Twitter, o presidente colombiano falou sobre as imagens inéditas. “Graças ao equipamento tecnológico e ao trabalho da Marinha, conseguimos atingir um nível de precisão, nunca antes visto, do Galeão San José, mantendo intacto este patrimônio da humanidade e protegendo-o para posterior extração”, escreveu. A exploração, foi feita com um veículo de observação operado à distância. No leito marinho também pode-se distinguir parte da proa do navio, envolto em algas e conchas.

A nau capitânia Galeão San José foi afundada por um tiro de canhão inglês durante a batalha de Baru, em 1708, segundo crônicas da época, que davam conta de sua valiosa carga.

Queremos compartir que, gracias a los equipos tecnológicos y las labores de la @ArmadaColombia, pudimos llegar a un nivel de precisión, nunca antes visto, del Galeón San José, manteniendo intacto y protegiendo, de cara a una posterior extracción, este patrimonio de la humanidad. pic.twitter.com/wSfjaLWvCP — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 6, 2022

*Com informações da AFP