Martin Amis, aclamado escritor britânico, morre em casa aos 73 anos 

Esposa do autor, Isabel Fonseca, disse à imprensa que o marido morreu na sexta-feira, 19, em consequência de um câncer de esôfago

Amanda Edwards / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Martin amis, 73 anos, morreu em consequência de um câncer de esôfago



Martin Amis, um dos escritores britânicos mais aclamados e debatidos dos últimos 50 anos e autor de 14 romance, segundo o site da ‘Booker Prizes’, morreu em casa na sexta-feira, 19, aos 73 anos, informou o jornal americano ‘The New York Times’ e veículos de comunicação britânicos, neste sábado, 30. A esposa de Amis, Isabel Fonseca, disse à imprensa que o marido, autor de obras perspicazes e mordazes como “Dinheiro” e “A Zona de Interesse”, entre outros, morreu na sexta-feira em consequência de um câncer de esôfago. Filho do renomado romancista cômico Kingsley Amis, Martin igualou e até mesmo superou seu pai em popularidade, com romances recheados de humor afiado. Em 2008, o jornal Times, de Londres, mencionou o jovem Amis como um dos 50 maiores escritores britânicos desde 1945. Ele alcançou o estrelato na literatura em meio ao ‘boom’ da ficção britânica nos anos 1980, que incluiu outros romancistas, como Salman Rushdie, Julian Barnes, Kazuo Ishiguro e Ian McEwan. Amis se formou em Inglês na Universidade de Oxford em 1971 e trabalhou como editor antes de publicar seu primeiro romance, “The Rachel Papers”, em 1973.

*Com informação da AFP