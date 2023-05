Papa reconhece virtudes de monja brasileira e dá primeiro passo para canonização

Tereza Margarida pode receber o título de ‘Venerável Servo de Deus’; para isso acontecer, é preciso que tenha ocorrido um milagre por sua intercessão

Reprodução/Twitter/@vaticannews Tereza Margarida, monja brasileira que pode ser canonizada



O papa Francisco deu o primeiro passo para canonizar a monja brasileira Tereza Margarida do Coração de Maria, informou neste sábado, 20, a Santa Sé em um comunicado. O caminho para a santidade tem várias etapas: a primeira é ser declarado venerável servo de Deus, a segunda beata e a terceira santa. O pontífice reconheceu as virtudes heroicas da religiosa carmelita, nome laico Maria Luiza Rezende Marques, que nasceu em 24 de dezembro de 1915 na cidade de Borda da Mata, em Minas Gerais, e faleceu em 2005 em Três Ponta, também cidade mineira. Tereza Margarida a ingressou como postulante no Carmelo de Mogi das Cruzes em maio de 1937 e emitiu os votos solenes em 1942, iniciando assim uma vida de vocação religiosa até sua morte. “Venerável Servo de Deus” é o título dado a um morto que é reconhecido “por ter vivido as virtudes de forma heroica”. Para que um venerável seja beatificado, deve ter ocorrido um milagre por sua intercessão, e para que seja canonizado, feito santo, é necessário um segundo milagre realizado “por intercessão” depois de ter sido proclamado beato.

*Com informações da EFE