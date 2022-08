Mc Donald’s anuncia que vai reabrir franquias na Ucrânia

Expectativa é que as unidades voltem a funcionar nos próximos meses

ALF RIBEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO Considerada a maior rede de fast food do mundo, o Mc Donald's suspendeu as atividades na Ucrânia em março, após o início da guerra com a Rússia



O Mc Donald’s anunciou, nesta quinta-feira, 11, que vai reabrir as franquias na Ucrânia. A expectativa é que as unidades voltem a funcionar nos próximos meses. Considerada a maior rede de fast food do mundo, o Mc Donald’s suspendeu as atividades no país em março, após o início da guerra com a Rússia. Inclusive, a rede fechou 850 unidades no território russo. As ações tiveram um impacto de US$ 55 milhões à empresa. Na Ucrânia, as primeiras franquias serão reabertas em Kiev, capital do país, onde atualmente é menos visada na guerra. Para Paul Pomroy, vice-presidente de operações internacionais da companhia, a volta das unidades é pequena, mas de extrema importância no fortalecimento do país.