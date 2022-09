McDonald’s reabre lojas na Ucrânia após invasão russa

Reabertura acontece em três restaurantes da rede na capital Kiev, mas apenas o serviço de entregas está funcionando; expectativa é que funcionamento seja total até outubro

Sergei SUPINSKY / AFP Entregadores fizeram fila no McDonald's no primeiro dia da reabertura das lojas da rede



A rede de fast-food McDonald’s reabriu nesta terça-feira, 20, três lojas em Kiev mais de seis meses depois do fechamento causado pela invasão da Rússia ao território da Ucrânia. Neste primeiro momento, a reabertura é parcial, com apenas o serviço de entrega funcionando. “Depois de negociações com líderes ucranianos, especialistas em segurança e fornecedores”, disse o grupo. No primeiro dia após a reabertura, equipes da AFP encontraram diversos entregadores esperando do lado de fora de uma das lojas que reabriram. “Acho que hoje (terça-feira) vai ter muita animação. A abertura é às 9h (3h em Brasília), e acho que hoje não vou descansar”, disse o entregador Maxim Khadap, 19. “Em outubro, esses três restaurantes abrirão totalmente”, disse o McDonald’s em um comunicado. A expectativa é de que outras sete lojas da capital reabram em breve. O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, aplaudiu “um sinal para as empresas internacionais de (mostrar) a oportunidade de trabalhar na Ucrânia, apesar da guerra”. As lojas do McDonald’s foram fechadas em 24 de fevereiro, dia do início da invasão ucraniana. Na Rússia, os 850 restaurantes da rede foram vendidos ao empresário Alexander Govor, que lançou a rede “Vkousno i Tochka” em junho.

*Com informações da AFP