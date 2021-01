Medicamento espanhol reduz 99% da carga viral do coronavírus, diz estudo

Os resultados dos testes realizados em laboratórios na França e nos Estados Unidos foram publicados pela revista Science, que afirma que composto é o mais promissor até agora no tratamento da Covid-19

EFE/David Fernández A plitidepsina ainda deve passar pelos testes clínicos em seres humanos



Um medicamento antiviral produzido pela empresa PharmaMar, com sede da Espanha, demonstrou ser capaz de reduzir 99% da carga viral do Sars-Cov-2, causador da Covid-19. Os experimentos com o remédio plitidepsina, que é comumente utilizado como antitumoral, foram realizados in vitro e também em animais em laboratórios na França e nos Estados Unidos. Os resultados foram publicados pela prestigiada revista científica Science, que concluiu que o composto é de longe o mais potente descoberto até agora. O próximo passo seria o antiviral ser testados clinicamente, ou seja, durante tratamento da Covid-19. No momento, a PharmaMar negocia com vários órgãos reguladores para iniciar os ensaios previstos para a fase III.

“Acreditamos que os nossos dados e os resultados positivos iniciais do ensaio clínico da PharmaMar sugerem que a plitidepsina deve ser seriamente considerada para ensaios clínicos ampliados para o tratamento da Covid-19”, destacam os autores da pesquisa. Em laboratório, os cientistas observaram uma diminuição de 99% das cargas virais presentes nos pulmões de dois tipos de animais que foram infectados pelo novo coronavírus e tratados com o medicamento. Em seres humanos, a plitidepsina também deve atuar bloqueando a proteína eEF1A, que está presente em células humanas e é utilizada pelo Sars-CoV-2 para reproduzir e infectar outras células. Como o remédio já é comumente utilizado em pessoas, os pesquisadores também estão otimistas em relação à toxicidade do antiviral.

*Com informações da EFE