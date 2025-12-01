Médico diz que saúde de Trump está em ‘estado perfeito’ e exames foram preventivos

Em comunicado emitido pela Casa Branca, o médico informou que a avaliação detalhada é o padrão de exames realizados em pacientes com a idade do presidente dos EUA

EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL "Seu sistema cardiovascular mostra excelente saúde", diz médico sobre saúde de Trump



Como parte dos exames preventivos do presidente dos EUA, Donald Trump, o médico do republicano, Sean Barbabella, afirmou que a saúde do mandatário está em “estado perfeito” e que uma avaliação detalhada é padrão para um exame físico na idade de Trump.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (1º), pela Casa Branca, Barbabella pontuou que a imagem cardiovascular do presidente está “perfeitamente normal” e não há evidência de estreitamento arterial prejudicando o fluxo sanguíneo ou anormalidades no coração ou vasos principais.

“As câmaras do coração estão normais em tamanho, as paredes dos vasos parecem lisas e saudáveis, e não há sinais de inflamação ou coagulação. No geral, seu sistema cardiovascular mostra excelente saúde”, acrescentou.

O documento ainda diz que as imagens abdominais estão normais, sem preocupações agudas ou crônicas.

*Com informações de Estadão Conteúdo