Jovem Pan > Notícias > Mundo > Médico diz que saúde de Trump está em ‘estado perfeito’ e exames foram preventivos

Médico diz que saúde de Trump está em ‘estado perfeito’ e exames foram preventivos

Em comunicado emitido pela Casa Branca, o médico informou que a avaliação detalhada é o padrão de exames realizados em pacientes com a idade do presidente dos EUA

  • Por Jovem Pan*
  • 01/12/2025 18h31 - Atualizado em 01/12/2025 18h43
  • BlueSky
EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL Presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma reunião com o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, na Sala do Gabinete da Casa Branca "Seu sistema cardiovascular mostra excelente saúde", diz médico sobre saúde de Trump

Como parte dos exames preventivos do presidente dos EUA, Donald Trump, o médico do republicano, Sean Barbabella, afirmou que a saúde do mandatário está em “estado perfeito” e que uma avaliação detalhada é padrão para um exame físico na idade de Trump.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (1º), pela Casa Branca, Barbabella pontuou que a imagem cardiovascular do presidente está “perfeitamente normal” e não há evidência de estreitamento arterial prejudicando o fluxo sanguíneo ou anormalidades no coração ou vasos principais.

“As câmaras do coração estão normais em tamanho, as paredes dos vasos parecem lisas e saudáveis, e não há sinais de inflamação ou coagulação. No geral, seu sistema cardiovascular mostra excelente saúde”, acrescentou.

O documento ainda diz que as imagens abdominais estão normais, sem preocupações agudas ou crônicas.

*Com informações de Estadão Conteúdo

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >