Em discurso, Trump insinua que EUA vão ‘tomar Cuba quase imediatamente’

A declaração ocorreu no mesmo dia em que o presidente ordenou novas sanções contra Cuba

ALEX BRANDON / POOL / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump



O presidente Donald Trump fez uma provocação sobre Cuba durante um evento no Forum Club of the Palm Beaches, na Flórida, nesta sexta-feira (1º). Ao homenagear o ex-deputado federal Dan Mica, que já atuou no país caribenho, Trump brincou que os EUA assumiriam o controle da ilha “quase imediatamente”.

Ao se referir ao congressista, Trump declarou: “E ele vem originalmente de um lugar chamado Cuba, que nós vamos tomar conta quase imediatamente”. Em seguida, o presidente emendou, ainda em tom de piada: “Cuba tem problemas. Vamos terminar um primeiro. Eu gosto de terminar o que começo”.

O presidente continuou o raciocínio com uma cena hipotética de demonstração de força americana. Ele imaginou o retorno de uma eventual operação no Irã e disse que, no caminho de volta, um porta-aviões seria enviado para as costas de Cuba.

“Na volta do Irã, vamos ter um dos nossos grandes — talvez o porta-aviões USS Abraham Lincoln — o maior do mundo”, afirmou. “Vamos fazer ele chegar, parar próximo da costa, e eles vão dizer: ‘Muito obrigado, nós nos rendemos’”.

Sanções contra Cuba

A declaração ocorreu no mesmo dia em que Trump ordenou novas sanções contra Cuba, visando um amplo conjunto de pessoas no país governado por comunistas e ameaçando bancos estrangeiros que trabalham com elas.

As medidas são a mais recente investida de uma campanha do governo Trump para exercer forte pressão sobre Cuba, que está em meio a uma grande crise econômica depois que os Estados Unidos cortaram o fluxo de petróleo da Venezuela.

Em uma ordem executiva, Trump disse que imporia sanções a pessoas envolvidas em amplos setores da economia cubana, que é dirigida pelo governo.

Os Estados Unidos aplicarão sanções a quaisquer instituições financeiras estrangeiras que negociem com as pessoas visadas pela nova ordem, dizia o texto.

*texto produzido com auxílio de IA e com informações da AFP