Senador leva a sério o ‘pet friendly’ e entra com cavalo no Congresso da Colômbia

Aliro Barrera afirmou que seu protesto foi ocasionado por causa dos 20 projetos de lei que restringem o uso de animais em diferentes atividades profissionais

O senador da Colômbia Aliro Barrera levou a sério o pet friendly e levou um cavalo para o Congresso nesta terça-feira, 27. O ato foi uma sátira a ordem do presidente da Casa, Ruy Barreras, que determinou que o prédio passaria a aceitar animais em seu interior. “O senhor presidente do Senado disse que poderíamos trazer nossas mascotes. Uns têm gatos, cachorros. Eu tenho meu cavalinho”, disse à rádio RCN. As novas regras do Congresso autorizam a entrada de mascotes, desde que, “por seu comportamento ou agressividade, não afetem a ordem e a tranquilidade nas instalações”. O gesto do senador repercutiu nas redes sociais e na imprensa local e foi bem criticada por alguns colegas de trabalho e defensores dos direitos animais. “Ele está querendo ridicularizar uma medida simbólica tomada em favor dos animais”, disse a senadora Esmeralda Hernández em um vídeo compartilhado em seu Twitter. Mas, segundo Aliro, sua atitude foi uma forma de protesto contra os 20 projetos de lei debatidos na Casa que restringem ou vetam o uso de animais e diferentes atividades profissionais. “São mais de 15 milhões de trabalhadores do campo na Colômbia. Seria injusto porque esse é o meio de transporte que muitas famílias possuem”, disse. O cavalo em questão, que leva o nome de Passaporte, é utilizado em sua fazenda e Aliro disse que “não ia perder a chance de mostrá-lo aos colegas” diante da permissão de animais no Congresso.

El senador @JAlirioBarreraR busca ingresar al Congreso con su caballo argumentando que es ‘pet-friendly’.

Qué pantomima vergonzosa, parece que les está haciendo daño tanta confusión ideológica a los del CD🤦🏻‍♂️

Esto es una absoluta burla a los defensores de animales de este país. pic.twitter.com/DAB0MXvSpO — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) September 27, 2022