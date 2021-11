Membros da Família Real Britânica parabenizam príncipe Charles em seu aniversário de 73 anos

Príncipe de Gales completou seu 73º aniversário neste domingo, 14, e foi homenageado por figuras como a Rainha Elizabeth e o príncipe William

Reprodução/Twitter @ClarenceHouse Figuras públicas foram às redes parabenizar o sucessor do trono



O príncipe Charles, primeiro na linha de sucessão ao trono do Reino Unido, fez aniversário e completou 73 anos neste domingo, 14. Em celebração à marca, membros da Família Real Britânica foram às redes sociais para homenagear o príncipe de Gales. A Rainha Elizabeth II, mãe de Charles, publicou uma foto com o filho no Twitter com a legenda: “Desejando um feliz aniversário ao Príncipe de Gales”. O perfil do príncipe William, segundo na linha de sucessão, também publicou uma mensagem de feliz aniversário para seu pai. Através do perfil Clarence House, responsável por divulgar informações de Charles, o aniversariante agradeceu as mensagens.

Wishing The Prince of Wales a happy birthday today 🎈 pic.twitter.com/L28cmM2KET — The Royal Family (@RoyalFamily) November 14, 2021