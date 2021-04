Meme de menina em frente a um incêndio é vendido por R$ 2,5 milhões

Foto foi vendida por Zoe Roth, garota que protagonizou a foto em 2005 e hoje tem 21 anos; ela receberá 10% do valor da transação cada vez que a imagem for revendida

Reprodução/ Twitter @withFND Fotografia foi tirada em 2005 na Carolina do Norte



O meme de uma garota sorrindo em frente a um incêndio foi vendido por US$ 473 mil, cerca de R$ 2,5 milhões. A imagem, que foi feita em 2005, foi transformada em NFT, que, na prática, é um selo de autenticidade digital que garante a propriedade da imagem, fazendo do comprador o único dono dela. A informação foi divulgada pelo jornal “Independent”. Segundo o veículo, a foto foi vendida por Zoe Roth, garota que protagonizou a foto e hoje tem 21 anos. O NFT da foto voi vendido em ethereum, uma criptomoeda. Para cada revenda da fotografia, Zoe irá receber 10% do valor da transação. O jornal informa ainda que Roth e seu pai procuraram um agente especializado em atender pessoas que tiveram suas imagens utilizadas em piadas e conseguiram dinheiro com isso.

O veículo afirma que Roth decidiu transformar a imagem em NFT após receber um telefonema em fevereiro, no qual foi convencida de que poderia conseguir dinheiro com a foto no mercado de NFTs. A fotografia foi feita pelo seu pai em 2005 enquanto os dois passeavam pela cidade de Mebane, na Carolina do Norte (Estados Unidos) e viram o incêndio. Pela expressão da menina, os internautas interpretaram que ela foi responsável pelo incêndio, o que fez com que a imagem viralizasse e se transformasse em uma das principais piadas das redes sociais nos últimos anos.