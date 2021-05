Menina atira em três pessoas antes de ser desarmada por professora em escola dos EUA

As motivações por trás do ataque e a forma como ela conseguiu a arma ainda estão sendo investigadas; garota era estudante da sexta série e por isso deve ter entre 11 e 12 anos

Reprodução Twitter BreClarkTV Cerca em torno da Rigby Middle School amanheceu com cartazes de apoio após a tragédia



Uma estudante da sexta série dos Estados Unidos, que portanto deve ter entre 11 e 12 anos, atirou em dois alunos e um zelador de uma escola no estado de Idaho nesta quinta-feira, 6. O incidente aconteceu na Rigby Middle School pouco depois das 9h do horário local. Testemunhas afirmam que a menina sacou a arma de sua mochila e disparou diversas vezes, chegando a atingir três pessoas. As vítimas, que foram baleadas nos membros, estão recebendo atendimento médico em hospitais da região e devem sobreviver. O tiroteio cessou quando uma professora conseguiu desarmar a jovem, antes mesmo da chegada da polícia. Os alunos e funcionários foram evacuados para uma outra escola próxima. O xerife Steve Anderson, do condado de Jefferson, não revelou o nome da menina, mas afirmou que ela é da cidade vizinha de Idaho Falls e que as motivações por trás do ataque e a forma como ela conseguiu a arma ainda estão sendo investigadas.

Na manhã seguinte ao tiroteio, a Rigby Middle School amanheceu com diversos cartazes de apoio. No Twitter, circula a imagem de mensagens enviadas por um estudante da escola à sua mãe durante os disparos, por volta das 9h. A sequência de textos, que demonstra a demora para compreender a situação, dizem: “Atirador na escola, estou falando sério, eu juro que amo você”, “Ah, esquece, é uma simulação”, “Nós ouvimos tiros de verdade”, “Não, é verdade, eu amo você”, “Eu amo tanto você, mãe”.

Imagine getting these texts from your child like numerous parents at Rigby Middle School did today. Heartbreaking. This has to stop. pic.twitter.com/G6ZHQf3sYO — ¯_(ツ)_/¯ (@davidcwaller) May 6, 2021