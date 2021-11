Menina de quatros anos é encontrada 18 dias após sequestro na Austrália

Garota acampava com a família quando foi sequestrada; autoridades ofereceram recompensa de 1 milhão de dólares australianos, cerca de R$ 4,2 milhões, para quem tivesse informações sobre o caso

Reprodução / Twitter @WA_Police Cleo Smith recebeu cuidados médicos após o resgate e já está com a família



Uma menina de quatro anos, que estava desaparecida há 18 dias, foi encontrada nesta quarta-feira, 3, no quarto de uma casa trancada na cidade de Carnarvon, na Austrália. A garotinha identificada como Cleo Smith havia desaparecido em 16 de outubro, quando a família participava de um acampamento de férias em Macleod. Ela dormia na barraca da família ao lado da irmã mais nova, mas, ao amanhecer, havia sumido do local. Desde então, a família pedia ajuda nas redes sociais para encontrá-la. “Só queremos que ela volte para casa. Preciso da minha menina em casa, por favor. Se virem alguém agindo de forma suspeita, por favor, ligue. Se a viu, ligue. Se tiver alguma informação importante, ligue”, dizia publicação de Ellie Smith, mãe da menina, no Instagram. Segundo a BBC News, uma força-tarefa de 100 oficiais foi enviada para a região e aviões de reconhecimento foram usados. Além disso, as autoridades chegaram a oferecer uma recompensa de 1 milhão de dólares australianos, cerca de R$ 4,2 milhões, para quem tivesse informações sobre a menina.

Após análise de dados recebidos, a polícia encontrou uma informação que levou ao endereço em que Cleo estava, que fica em Carnarvon, a cerca de seis minutos de carro da sua casa. Um homem de 36 anos, que estava no local, foi detido e está sendo interrogado. A garotinha já está com a família e recebeu cuidados médicos. “Nossa família está completa novamente”, disse a mãe em nova postagem nas redes sociais. A notícia do resgate foi comemorada na Austrália. O primeiro-ministro Scott Morrison disse que o desfecho é um alívio. “Cleo Smith foi encontrada e está em casa sã e salva. Nossas orações foram respondidas. Obrigado aos muitos policiais envolvidos em encontrar Cleo e apoiar sua família”, disse no Twitter. Também na rede social, o perfil da polícia australiana compartilhou fotos e vídeos da garota e afirmou que o regaste era o “milagre que todos esperávamos”.