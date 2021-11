Cidade de São Paulo registra apenas uma morte por Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo

Média móvel de óbitos caiu para 3,89; melhora nos índices ocorre em meio ao avanço da campanha de imunização

Sandro Pereira/Estadão Conteúdo Na capital paulista, mais de 20,1 milhões de doses foram aplicadas



A cidade de São Paulo registrou, na segunda-feira, 1º, apenas uma morte causada por Covid-19. Este foi o terceiro dia consecutivo com esta marca. Com isso, a média móvel dos últimos sete dias caiu para 3,86. Entre os dias 25 de outubro e 1º de novembro, foram registrados, respectivamente, oito, sete, quatro, oito, cinco, um, um e um óbitos. Desde o início da crise sanitária, 38.769 pessoas morreram por complicações da doença, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. A situação de aparente controle da epidemia ocorre em meio ao avanço da campanha de imunização. Na capital paulista, mais de 20,1 milhões de doses foram aplicadas. Mais de 8 milhões e 436 mil pessoas já receberam duas doses do imunizante, 327 mil tomaram a dose única e 836 mil a dose adicional. Na segunda-feira, 25, o Estado de São Paulo atingiu 100% dos adultos vacinados com pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus.