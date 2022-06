Policiais dos EUA assistem morador de rua se afogando e negam socorro; veja vídeo

Caso aconteceu no Arizona e foi registrado por uma câmera corporal; agentes foram colocados em licença administrativa remunerada não disciplinar

Reprodução/Facebook/@Lockhartvmedia Corp Três policiais assistem morador de rua se afogando no Arizona, Estados Unidos



Um morador de rua morreu afogado no estado do Arizona, nos Estados Unidos, enquanto três policiais assistiam sem prestar socorro. A ocorrência foi registrada por um vídeo gravado por uma câmera corporal. Na segunda-feira, 6, as autoridades divulgaram a transcrição e contaram com tudo aconteceu. De acordo com eles, os agentes receberam um alerta na madrugada de 28 de maio para a área do lago artificial de Tempe, devido ao barulho provocado pelo homem e sua companheira.

Assim que chegaram no local, os policiais conversaram com a companheira de Sean Bicking, 34 anos, e depois foram interrogar o homem, segundo o comunicado divulgado pelo governo. Após alguns minutos de conversa, o morador de rua pulou a cerca que protege o lago e entrou na água. “Vou nadar, estou livre para ir, certo?”, diz Bicking a um dos agentes que responde: “Você não pode nadar no lago, cara”. Na sequência é possível ver o momento em que o morador de rua entra na água e nada até uma área debaixo de uma ponte, enquanto os policiais pedem que ele retorne.

“Então, qual é o seu plano agora?” pergunta um dos agentes, de acordo com a transcrição. “Vou me afogar. Vou me afogar”, disse Bickings, segundo a transcrição. “Não, você não vai… vá para a coluna e aguarde”, responde outro oficial. “Não posso. Não posso”, disse Bickings. “Ok, eu não vou pular atrás de você”, alerta o segundo agente. O homem não consegue se salvar e acaba morrendo afogado. As imagens não mostram esse momento porque o governador da cidade considerou o restante “muito sensível”.

De acordo com a transcrição, os policiais insistiram para que o homem nadasse por conta própria, rejeitando os apelos de sua companheira por ajuda. “Vocês conseguem me ouvir?” foram as últimas palavras atribuídas a Sean Bickings. Um dos policiais escreveu que Bickings “não apareceu na superfície em cerca de 30 segundos”. O corpo foi recuperado no final da manhã.

Os três policiais foram suspensos e colocados em “licença administrativa remunerada não disciplinar” enquanto aguardam os resultados de várias investigações iniciadas pelas autoridades que anunciou a intenção de publicar nos próximos dias imagens das câmeras de outros agentes. Em nota, o chefe de polícia de Tempe, Jeff Glover, e o representante da Prefeitura, Andrew Ching, chamaram a morte de Bickings de “tragédia”.