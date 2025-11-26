Merz reclama da falta de ‘pão decente’ em Angola

Comentário foi feito enquanto visitava uma padaria em Hamburgo

TOBIAS SCHWARZ / AFP "Quando você está no exterior, sempre se dá conta da qualidade do pão alemão", afirmou o chanceler



O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, fez uma observação surpreendente sobre a culinária africana logo após retornar de uma missão oficial em Angola, onde participou da cúpula da União Europeia e da União Africana. Merz esteve em Luanda, Angola, até a última segunda-feira, 24, para compromissos diplomáticos. Contudo, ao retornar à Alemanha, ele decidiu comentar sobre o pão alemão. Em visita a uma padaria em Hamburgo, de acordo com o jornal Die Zeit, acompanhado do prefeito Peter Tschentscher, o chanceler compartilhou que não encontrou um “pedaço docente de pão” em Luanda.

“Quando você está no exterior, sempre se dá conta da qualidade do pão alemão. Ontem de manhã, em Luanda, no buffet de café da manhã, procurei um pedaço decente de pão e não encontrei”, afirmou. A declaração do chanceler foi noticiada pelo jornal alemão como “desconcertante”.

Merz também criticou Belém

Durante um discurso no Congresso Alemão do Comércio, Merz afirmou que a comitiva de jornalistas que o acompanhou ficou “contente” em retornar à Alemanha após a agenda no Brasil.

Em uma fala direcionada a empresários do setor varejista, o chanceler exaltou as qualidades da Alemanha e, para ilustrar seu ponto de vista, usou a recente viagem à capital paraense como contraponto. “Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: ‘Quem de vocês gostaria de ficar aqui?’ Ninguém levantou a mão”, relatou Merz. “Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos”, complementou.