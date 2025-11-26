Trump se revolta com artigo que aponta ‘cansaço crescente’

Reportagem do Times aponta que o presidente norte-americano tem reduzido drasticamente seus eventos públicos e viagens domésticas em comparação com seu primeiro mandato

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Donald Trump ficou furioso com um artigo do jornal The New York Times que aponta para indícios crescentes de fadiga no chefe do Executivo americano



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou furioso, nesta quarta-feira (26), com um artigo do jornal The New York Times que aponta para indícios crescentes de fadiga no chefe do Executivo americano. O republicano afirmou que está cheio de energia e que a autora da matéria é “feia”.

“Nunca trabalhei tanto na minha vida. No entanto, apesar de tudo isso, os lunáticos da esquerda radical no New York Times, que em breve será fechado, fizeram um artigo contra mim dizendo que talvez eu esteja perdendo minha energia, apesar dos fatos mostrarem exatamente o contrário”, publicou o republicano de 79 anos em sua plataforma Truth Social.

Trump foi a pessoa de mais idade a assumir a Presidência dos Estados Unidos e o trabalho claramente teve um impacto sobre ele desde que começou seu segundo mandato, em janeiro. Mas em sua longa publicação nas redes sociais, salpicada de palavras em letras maiúsculas para enfatizar a mensagem, Trump afirmou que o artigo do Times, publicado na terça-feira (25), ignorava suas conquistas. Ele também se gabou de ter se submetido recentemente a um “EXAME FÍSICO PERFEITO E UM TESTE COGNITIVO COMPLETO (‘Que passei com sucesso’)”.

Trump continua sendo uma figura onipresente na mídia, com extensas sessões com jornalistas, em contraste marcante com seu antecessor, Joe Biden, que deixou o cargo aos 81 anos. Mas enquanto a Casa Branca continua retratando Trump através de imagens geradas por inteligência artificial que o mostram como um super-herói musculoso, o republicano está visivelmente diminuindo o ritmo.

O artigo do influente Times apontou que Trump reduziu drasticamente seus eventos públicos e viagens domésticas em comparação com seu primeiro mandato, e mantém uma agenda pública entre o meio-dia e as cinco da tarde. Durante um evento televisionado no Salão Oval no início do mês, Trump pareceu ter cochilado brevemente.

Há perguntas sem resposta sobre a saúde de Trump, em particular por que ele se submeteu a uma ressonância magnética em outubro. Fotografias de seus tornozelos inchados e um grande hematoma em sua mão direita também geraram especulações.

Trump classificou o Times como “INIMIGO DO POVO” e chamou a jornalista que escreveu o artigo de “feia, tanto por dentro quanto por fora”.

No início deste mês, ele chamou outra jornalista de “porquinha” e outra de “uma pessoa terrível”.

O Times respondeu à publicação de Trump com uma declaração afirmando que suas “informações são precisas e baseadas em reportagens de primeira mão”. “Os insultos e desqualificações pessoais não mudam isso, nem nossos jornalistas hesitarão em cobrir esta administração frente a táticas de intimidação como esta”, acrescentou o jornal.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert