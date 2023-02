Mesquita do ‘Grande Terremoto’ na Turquia é destruída pela quarta vez por causa de abalos sísmicos

Local foi danificado em 1864, 1964, 2020 e agora em 2023; de acordo com a imprensa local, apesar de ser reconstruída várias vezes, a torre da mesquita segue intacta e é original da construção de 1843

Reprodução/Governo da Malatya e Reprodução/site/DHA - demirôrem=n Haber Ajansi Mesquita Haji Yusuf tinha sido reaberta em 2022



A Mesquita Haji Yusuf, localizada em Malatya, na Turquia e conhecida como “Mesquita do Grande Terremoto”, foi destruída pela quarta vez por causa de abalos sísmicos. Ela tinha sido reaberta em abril de 2022, na época do Ramadã. Na madruga desta segunda-feira, 6, tremores de magnitude 7,8, atingiu a Turquia e a Síria e matou mais de 2.500 pessoas. Mesquita do Grande Terremoto recebeu esse nome pro causa de um grande tremor que atingiu a região em 1864 e deixou-a severamente danificada. Ela foi reconstruída e reinaugurada em 1913, porém, voltou a ser atingida em 1964, 2020 e agora em 2023. De acordo com a imprensa local, apesar de ser refeita várias vezes, a torre da mesquita segue intacta e é original da construção de 1843. O terremoto desta segunda foi o maior terremoto na Turquia desde 17 de agosto de 1999, que causou 17 mil mortes, mil delas em Istambul. Os tremores também afetaram outras regiões. O Gaziantep Kalesi, um castelo de dois mil anos, teve suas paredes derrubadas com os tremores. Na Síria, a cidadela de Aleppo e outros sítios arqueológicos também foram afetados. A cidade é conhecida por esta cidadela, uma joia arquitetônica da época medieval, e por sua cidade velha, classificada em 2018 como Patrimônio Mundial da Unesco em Perigo, após anos de guerra civil. Na província de Hama, no centro-oeste da Síria, equipes arqueológicas relataram “alguns edifícios danificados dentro do antigo castelo Margat”, na cidade de Baniás.