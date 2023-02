Time de vôlei é soterrado por prédio após terremoto na Turquia 

Segundo informações do site Fotomac, 14 jogadoras da equipe de divisões de base do Haray estão desaparecidas

EFE/EPA/REFIK TEKIN Mais de 2 mil pessoas morreram por causa de um terremoto que atingiu Turquia e Síria



Um time inteiro de vôlei feminino estava em prédio que desabou na Turquia por causa de um forte terremoto que atingiu o país e a Síria, nesta segunda-feira, 6. Segundo informações do site Fotomac, 14 jogadoras da equipe de divisões de base do Haray estão soterradas. Até o momento, o clube não deu informações sobre o episódio. Ex-central da seleção brasileira e atualmente no Kuzeyboru, Bia relatou nas redes sociais que precisou deixar o apartamento onde mora por conta do terremoto. Através do Instagram, ela contou que precisou ficar dentro do carro até voltar para sua residência. “Foi uma situação que deixou todo mundo muito nervoso. Confesso que na segunda vez deu bastante medo. Mas depois ficou tudo bem, eu estou bem, meu prédio está bem, minha cidade está bem. Mas em outras cidades a situação foi bem grave”, comentou. Até o momento, as autoridades registram mais de 2.300 mortos e quase 9 mil feridos. Acredita-se que outras centenas ainda estejam presas sob os escombros e espera-se que o número de vítimas aumente à medida que equipes de resgate vasculham montes de destroços em cidades e vilas das regiões.